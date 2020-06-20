《打死不離三父女》父親　讓女兒學摔跤擺脫宿命活出自強

明天是父親節，【武備志】先祝各位父親身體健康，生活愉快！ 很多武術名師都是幼承庭訓，父子相傳，兒子繼承父親衣缽，對很多人來說都是理所當然。今次我們介紹的主角，卻是將畢生所學教導女兒，而且還不顧世俗人批判，希望女兒能擺脫傳統對女性枷鎖，自立自強，2016年他更獲印度政府頒授Dronacharya獎( 這獎項專門授予傑出體育教練)。他便是電影《打死不離三父女》中由印度影帝阿米爾罕所演父親一角原型，摔跤手Mahavir Singh Phogat。

Mahavir Singh Phogat(中)與他四個女兒。(資料圖片)

Mahavir Singh Phogat出生於印度哈里亞納邦一個傳統村落，家族信奉印度教。Mahvir和父親均是業餘摔角手，他婚後生下四女一子，因兄弟於土地糾紛中遭人殺害，他便撫養兄弟留下的兩個女兒，同時訓練4位女兒和2位姪女(Geeta、Babita、Ritu、Sangeeta、Vinesh 、Priyanka)成為摔跤選手。

2000年，Mahvair因在電視上看到印度舉重運動員Karnam Maleshwar成為印度第一個贏得奧運獎牌的女性運動員，Mahvair靈機一動可以訓練女兒摔跤。二女兒Babita憶述「父親認為他也有四個女兒，既然Maleshwar能在奧運贏得獎牌，為怎麼我女兒不能？」此外，Mahvair亦受到教練Chandgi Ram啟發。Chandgi Ram在幾年之前讓自己的女兒開始學摔跤，他在德里的角力場(dangal)還是印度第一個允許女性從事摔跤的場所，希望藉此致力於改變男女比例在印度摔跤運動失衡現狀。

Mahvair表示：「我的教練幫我打開了一個新視野，他曾經告訴我，所有你為你的女孩所做的，總有一天它會帶給你極大的幸福。所以繼續去做吧，不要害怕，面對困難就像你在場上面對對手一樣，並且不要理會那些批評。」於是，他辭掉工作專心訓練女兒。

電影《打死不離三父女》劇照。電影中飾演長女的演員Zaira Wasim，2019年宣布因宗教信仰退出演藝生涯。

頂著世俗指罵栽培女兒

在印度，要訓練四個女兒成為摔跤手不是易事，因為全家要備受極大世俗壓力。印度大部份地區仍是極重傳統觀念，男尊女卑壁壘分明。印度傳統文化相信，女子在月經前就可以結婚，還有女子最佳婚配年齡應為男子三分之一的說法，導致童婚現象嚴重。其次，低種姓家庭透過高價嫁妝來「購買」高種姓新郎，演變成陪嫁制度，讓許多貧困家庭受害。雖然政府對童婚立法禁止，但法令對鄉村影響力有限，這讓許多女性被迫在青少年時期就要出嫁，把自己的命運交給完全沒見過的人。而根據印度官方人口普查，全國女性識字率僅有65.94％，低識字率和欠缺謀生技能，讓女子社會地位極低。

可是，Mahvair並沒有跟從家鄉其他典型父親的路，讓女兒早婚並只限在家內發展，而是教她們摔跤，讓她們去比賽改變命運。Babita曾透露，她們在受訓時遇到的敵意遠甚於電影所呈現。她們仍是少年時，根據習俗是要穿著寬鬆服飾遮住曲線，但她們反而頂著短髮、穿著運動上衣在田裡跑來跑去。結果村民對她們和爸爸破口大罵「把女孩變成摔跤手，真丟臉」、「沒人會娶她們」、「她們會變野，讓你蒙羞」。而且印度傳統摔跤，倒在地上還要糾纏，亦注重腿技，所以雙方選手更容易看上去糾纏一團，這讓男女有別的傳統印度社會更蔑視女摔跤手。

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長女Geeta憶述，父親經常凌晨三時半把他們叫醒訓練，訓練極其艱苦，直到第十天，Geeta已支持不住想放棄，但父親並不容許她說「不」，還教導女兒要堅強勇敢，讓自己變得更強。父親曾說過「你要麼現在努力訓練，之後輕鬆半生；要麼現在輕鬆，但接下來要吃苦。」所以女兒一旦在比賽輸掉或表現不佳，父親便會嚴厲苛罵和責打。

可是，嚴父背後其目的是想女兒變得更強，不要輕易安於逸樂。一如電影劇情，現實中Mahvair並沒有得到政府任何經濟援助，他透過積蓄和籌錢，買設備為女兒和姪女打造一個專屬訓練場所，讓她們吃得飽，盡所能給她們提供最好環境。

在電影《打死不離三父女》中，父親Mahavir用心讓女兒成才。(電影劇照)

培育印度摔跤界中流砥柱

在電影中，Mahvair的兩個女兒成為印度摔跤界新星，但現實中長女和二女外，其餘幾個女兒和姪女，都在摔跤運動和搏擊運動大展所長，屢獲殊榮。

長女Geeta在2010年英聯邦運動會女子摔跤55公斤級奪金牌。2012年倫敦奧運，更成為首位參加奧運會的印度女子摔跤選手，是印度史上第一位獲得摔跤冠軍的女運動員。一如電影中父親說過「我的女兒﹐不是男人選她們﹐我要她們選男人」。現實中長女Geeta於2016年和比自己小5歲的摔跤手Pawan Kumer結婚，早前還誕下一個女兒，並以「小摔跤手」(Junior Wrestler)為匿稱。Geeta本來因生育錯過2020年東京奧運，但現在東奧延期一年，她曾透露有可能復出參賽，爭取為國爭光。

二女Babita 在2014年格拉斯哥大英國協運動會上獲得55公斤級女子自由式摔跤的金牌；三女Ritu在2016年新加坡舉行的英聯邦運動會中奪得46公斤級自由式摔跤金牌，後來更奪得世青賽銀牌、亞錦賽銅牌。近年由摔跤轉戰綜合格鬥，曾參加在北京舉行ONE冠軍賽，是MMA界新星；四女Sangita也跟隨姐姐學習摔跤，是摔跤界明日之星。

+ 7 + 6 + 5

除了把4個女兒培養成世界冠軍，Mahvair還把兩個侄女送進印度摔跤國家隊。 2018年雅加達亞運會女子摔跤自由式50公斤級別中，姪女Vinesh 以8比2戰勝日本選手玉井立奪冠，這也是印度摔跤項目的首枚亞運會金牌。

Mahvair一家人的事蹟，不僅感召印度更多女性加入各項運動之列，還感召更多女性為自己的命運挺身而出，不再盲從家中安排。里約奧運時，來自印度哈里亞納的女摔跤手Sakshi Mailk便在摔跤項目贏得銅牌，這些女運動員的出現實有賴Mahvair幾個女兒為國家立下模範。

Geeta在接受東京奧運官媒採訪時表示，希望父母們能支持女兒追求自己所熱愛的運動。「對於那些自己的女兒想成為運動員的父母，我想對他們說請支持你們的女兒，讓她們能追求自己所想。因為當擁有父母的支持，女孩們將無所不能。」

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