王毅訪問中東六國　美媒：就新疆問題尋求支持　同時展示大國姿態

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-30 23:03

中國國務委員兼外交部長王毅中東訪問行程3月30日結束。他走訪中東六國，包括沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林和阿曼。《美國之音》引述華盛頓智庫華盛頓研究所的資深中東問題專家波洛克（David Pollock）解構王毅中東行程背後的用意。

有人認為，王毅出訪是想爭取中東國家對中國新疆問題的支持。波洛克指出，「他們確實想向外界展示，新疆維吾爾人的問題並不能阻止中國與許多穆斯林人口占多數的國家，包括非常伊斯蘭化的國家，比如沙特、土耳其和伊朗保持友好的關係。」

波洛克指出，這應該不是王毅此行的主要目的，因為在此之前，中國利用自己的經濟優勢，已經成功地讓許多穆斯林國家對新疆維吾爾問題保持沉默。2019年7月，北京成功讓伊斯蘭合作組織十幾個成員國簽署了一項聲明，支持中國在新疆的政策。

斡旋中東局勢和奪取真空地帶，也並不是中國此行出訪的真正目的。波洛克認為，鑑於中東的複雜局勢，在未來的很長一段時間內，中國應該還是會保持之前的原則，與中東各方保持關係，避免選邊站，或捲入任何一種衝突中。

「中國不想在各種衝突中選邊站。它希望與伊朗和沙特阿拉伯，以色列人和巴勒斯坦人以及任何其他有爭議的國家保持良好的關係。中國人不想糾纏於任何一方，而被迫採取立場支持一方反對另一方。中國在中東的利益仍將主要是經濟上的和象徵性的，表明他們是一個強大的國家，而不是認真參與調解或參與任何區域衝突。」

圖為2021年3月29日，巴林國王哈馬德（右）在麥納麥會見中國國務委員兼外長王毅（左）。（新華社）

報道指出，王毅中東之行六國中有三國與美國關係緊張，除伊朗外，沙特與土耳其也與美國關係出現摩擦。土耳其因為購買俄羅斯防空系統引起美國不滿；沙特則因為記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害面臨制裁。

波洛克認為，伊朗核協議必然成為王毅和伊朗官員會談的主要議題之一，而且中國也會好好利用這個機會來破壞拜登政府希望就協議重新談判的努力。波洛克強調指出，美國在中東的戰略呈收縮態勢，雖然並不意味着美國就要退出中東，但中東已成美中大國較量的區域之一。