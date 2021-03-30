布林肯暗示不就疫情爆發懲罰中國　專家：美國或繼續問責

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-30 14:48

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）暗示，華府不會就中國處理新冠肺炎（COVID-19）疫情的方式對中國採取懲罰行動。但有中國專家認為，美方大概還是會抓住所謂「新冠問責」問題不放，中國一定要做好準備，甚至做好最壞的準備。

布林肯接受美國有線新聞網絡（CNN）節目《國情咨文》訪問時表示，中國需要「對過去負責」，並響應總統拜登（Joe Biden）的其他官員要求，希望北京對疫情爆發時的情況保持透明。但布林肯指出，「需要把重點放於為未來建立一個更強大的體系」。

位於中國北京的外交學院副院長王帆接受《觀察者網》訪問時表示，布林肯之所以現在沒有做出明確的回答，是因為美方可能正在對這個問題進行評估，之後會有一些判斷。美方需要收集到更多的所謂對他們有利的「證據」。

王帆表示，「拜登政府要推行價值觀外交，他們是不可能夠容忍或者接受中國在國家治理這個問題上，和在製度層面，比美國更強。所以在新冠起源問題上，美方還是會繼續污名化、繼續抹黑中國。但是所謂的‘追責’的方式、場合會有所轉變。」

王帆認為，美方大概還是會抓住所謂「新冠問責」問題不放。但也許基於策略的考慮和一些階段性的問題，以及考慮到要在某些方面和中國開展合作，美方可能會把所謂「最終結論」，或者一些相關政策推遲一段時間。

王帆提醒稱，中國一定要做好準備，甚至做好最壞的準備，美方也很有可能繼續炒作新冠「讓中國賠償、負責」這種無端的説法，中方對此要有心理準備，並及時給予堅決有力的回擊。