美貿易代表戴琦：未準備取消對華關稅　對美中談判持開放態度

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-29 09:43

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）上任後在3月28日首次接受美國傳媒訪問時表示，美國還沒有準備好在近期取消對中國進口商品的關稅，但可能願意與中國進行貿易談判。

圖為2020年12月11日，獲美國總統拜登提名出任貿易代表的戴琦發表演説。（Getty）

據《華爾街日報》3月28日報道，在美國參議院批准她的任命以來的首次採訪中，戴琦稱儘管有支持者認為關稅有助於保護企業免受補貼競爭的影響，但她認識到關稅會給美國企業和消費者帶來負面影響。

戴琦警告稱，「取消關稅可能會損害經濟，除非以一種讓經濟中的參與者可以做出調整的方式進行溝通」。戴琦還表示，無論他們是公司、貿易商、製造商還是他們的工人，為影響他們未來的變化進行計劃的能力是至關重要的。

報道指出，戴琦上任第一周就與來自歐盟、日本、法國、墨西哥和韓國等國的14名國際貿易官員進行了對話，在對話中，她提到了對中國的不公平貿易行為和人權問題的擔憂，不過她尚未與簽署中美貿易協議的中國國務院副總理劉鶴通話。

戴琦表示，當時機成熟時自然會發生。她贊同拜登（Joe Biden）政府中其他人的觀點，在與中方打交道之前爭取盟友的支持。

戴琦對美國前財政部長保爾森（Hank Paulson）等自由貿易支持者和大企業組織商業圓桌會議（Business Roundtable）提出的建議表示關注，即把取消關稅作為與中方就政府補貼、國有企業和其他結構性問題進行新談判的一部分。