素媛案｜趙斗淳出獄驚訝外界討厭他　3個月幾乎沒出門無意欲工作

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 20:31

韓國「惡狼」趙斗淳2008年將年僅8歲的女童拐入廁所侵犯，害得孩子大小腸流出體外，終身裝人工肛門過活，法官卻只輕判了12年，他2020年12月刑滿出獄，韓媒今29日爆出，趙斗淳根本無心工作，靠着基礎生活保障補助費、老年年金過活，每月最多可領120萬韓元（約8200元港幣）。

根據韓媒《中央日報》報道，趙斗淳出獄後回到家鄉京畿道安山市生活，幾乎3個月都沒踏出家門半步，他雖然有意參加更生人就業服務計劃，但遭到民眾強烈抗議，因此最後否決了他的申請，若成功參與該計劃能多領300萬韓元（約2萬元港幣）。

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法務部相關人士透露，趙斗淳是大眾都知曉的人物，站在業者的立場不會僱用他，「而且我們認為他根本無心工作」，他在出獄當天發現外界都對他反感，似乎感到滿驚訝的，考慮以上種種原因，無法成為更生人重回職場幫助的對象。

而趙斗淳夫妻目前靠着基礎生活保障補助費、老年年金過活，每月最低可領30萬韓元（約2千元港幣），最多可拿120萬韓元（約8200元港幣），法務部相關人士表示若他有就業意願，代表再犯的可能性降低，到時會針對他的健康及精神狀況做檢測，再幫他安排工作，但目前他就業的意願為零。

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