白宮公布新措施　打擊反亞裔暴力問題

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-31 02:24

美國近日發生多宗針對亞裔人士的襲擊事件後，白宮3月30日公布多項回應措施，包括成立專責部門及撥款援助受害者等。另外當地發生多名亞裔美國人喪生的槍擊案後，多個捐助者增加對亞裔美國人及太平洋島原住民組織的捐款數目。

總統拜登（Joe Biden）在Twitter發文，指大家不應繼續就亞裔美國人遇襲而保持沈默，強調這些襲擊是不對和非美國方式，因此必須制止。

We can’t be silent in the face of rising violence against Asian Americans. That’s why today I’m taking additional steps to respond–including establishing an initiative at the Department of Justice to address anti-Asian crimes.



These attacks are wrong, un-American, and must stop. — President Biden (@POTUS) March 30, 2021

根據白宮的聲明，華府的打擊反亞裔暴力問題措施分為多個方面，包括在未來數周與亞裔美國人、夏威夷和太平洋島原住民領袖和組織會面，聆聽他們就白宮應對有關問題的建議和執行方式等，另外拜登亦會委任一名總監專責聯邦部門協調政策。

白宮同時會在應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的刺激經濟方案中撥款4950萬美元，設立一個社區援助金，為遭受家庭暴力和性侵的受害者提供安全保障及解決語言障礙等。

華府在拜登上任後，成立一個衛生公平特別工作組，就疫情中消除衛生及社會不公問題向白宮提供意見。聲明提到，該工作組在30日設立小組委員會，向聯邦政府提出建議，確保政府的抗疫工作中消除仇恨和偏見亞裔人的情況。

司法部會專注於針對亞裔美國人罪行的問題，當中包括加強執法部門的民權訓練，並更新司法部關於仇恨罪行的網站，以一站式為各界提供所需內容，同時有關資料亦以中文、韓文、越南文等共四種亞裔美國人和太平洋島民常用語言公開。

另外美聯社報道，亞特蘭大在3月中發生水療中心槍擊案，導致多名亞裔人士喪生後，當地近30個慈善捐助者向亞裔美國人及太平洋島民組織捐款約2580萬美元，比襲擊前只有大約59.5萬美元大幅增加。其中電訊商Verizon捐出的1500萬元，有500萬是捐贈於亞裔推進正義協會（Asian Americans Advancing Justice）及亞裔/太平洋島民美國商業與企業聯合會（Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship）。