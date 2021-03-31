亞裔婦紐約市遇襲被踢倒地踩頭　市長白思豪斥目擊者袖手旁觀

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-31 11:32

美國紐約市接連發生亞裔遇襲事件。一名65歲的亞裔婦人3月29日前往時報廣場附近的教會期間，被一名男子襲擊。男子用腳踢婦人的腹部，對方其後倒地，但男子繼續用腳踩向婦人頭部。

事發於時報廣場兩個街區以外的公寓大樓前面。警方指，男子襲擊亞裔婦期間曾說歧視亞裔的字眼，並對她說「你不屬於這裏」。施襲者事後若無其事離去。婦人則受重傷送醫治療，31日出院。紐約市警察局仇恨犯罪部門發布疑犯的相片，呼籲公眾提供線索。

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021

Help identify the below individual wanted in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Info?☎️1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/LkwfYhMCLr — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 29, 2021

從閉路電視畫面可見，大樓內兩名疑似保安人員目擊事發經過，但沒有出手阻止。大樓的發展商兼管理公司宣布將有關職員停職候查。不過工會指，他們已經即時要求增援。

市長白思豪（Bill de Blasio）形容事件令人髮指，目擊者袖手旁觀也是「絕對不能接受」。他3月30日出席例行記者會時指，不論如何都應該向同屬紐約的人伸出援手，「我們不可以只是退後和觀看極其惡劣的行為發生」。

父母來自台灣的市長候選人楊安澤（Andrew Yang）也批評旁觀者，指他們的行為正正是紐約市所需要的相反。

紐約市接二連三發生亞裔遇襲事件。3月26日，曼克頓中城（Midtown）一名65歲亞裔婦人被一名男子用硬物襲擊。3月27日，一名亞裔男子於地鐵被一名非裔男子毆打至昏迷。警方表示，截至28日，今年紐約市已經有33宗針對亞裔的仇恨犯罪，去年同期有11宗。