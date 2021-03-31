對華鷹派政客達頓出任澳洲國防部長　曾批中國一帶一路倡議

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-31 14:00

為緩和性侵醜聞對政府帶來的衝擊，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前對內閣成員進行大調整。其中，頗為引人關注的是對華鷹派人物達頓（Peter Dutton）出任新一任國防部長。達頓曾多次指中國「一帶一路」倡議是一個威脅並公開表示批評。他上任後將採取何種對華策略引發輿論關注。

圖為2019年11月25日，達頓在國會大廈接受質詢。（Getty）

據澳洲廣播公司（ABC）3月30日報道，因受司法部長波特（Christian Porter）涉強姦指控和後續一系列國會性醜聞影響，為穩定局面，澳總理莫里森29日宣布對其內閣進行改組，將兩名捲入性醜聞的閣員，包括波特及國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）調職。達頓被任命為澳洲新國防部長。

法國傳媒將達頓稱之為澳政界的鷹派人物，特別是在對華態度上十分強硬，近年來他曾就「網絡攻擊」、「知識產權」等議題攻擊中國，並多次批評「一帶一路」倡議是一個威脅。

澳洲《時代報》（The Age）也稱達頓是「一帶一路」倡議的高調批評者。2020年5月，他稱這個倡議是中國政府的宣傳策略，澳維多利亞州與中方簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄缺乏透明度。