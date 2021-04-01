美國發布貿易評估報告　稱中國補貼企業導致全球產能過剩

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-04-01 09:51

美國貿易代表在3月31日發布的《2021年國家貿易評估報告》中，肯定美國上一屆政府與中國簽訂的中美貿易「第一階段協議」，但指中國補貼企業導致全球產能過剩。

美國貿易代表署（USTR）發表的年報暗示，中國補貼企業的做法，是全球產能過剩的元兇（leading offender），導致鋼鐵、鋁和太陽能領域出現產能過剩，可能很快會影響其他行業。

年報指出，北京通過花費數千億美元來支持達成《中國製造2025》的目標，並要求他們實現針對國內和全球市場的既定目標，令其他行業出現嚴重產能過剩的情況。

另據「美國之音」報道，報告肯定中美第一階段貿易協議，稱其「建立了強而有力的爭端解決系統，可確保迅速有效地實施和執行」。美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）在報告中肯定了這一協議的重要性。

報告稱，2020年1月15日，美國和中國簽署了歷史性經貿協議，即「第一階段協議」，這項協議要求中國在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務以及貨幣和外匯領域對中國的經貿體制進行結構性改革和其他變化。 「第一階段協議」還包括中國承諾在2020年和2021年大量購買美國的商品和服務。

報告還提到，自第一階段協議於2020年2月生效以來，美國在問題出現時繼續與中國接洽，並繼續密切關注事態發展。