加拿大工業部長促五眼聯盟統一戰線　應對中國

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-01 11:38

加拿大創新、科學與工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）3月30日接受彭博社訪問時表示，加拿大需要就中國問題與「五眼聯盟」的盟友建立統一戰線。

商鵬飛曾先後出任國際貿易部長和外交部長，有份制定加拿大的對華政策，並剛剛修訂外國投資國家安全審核法規。

商鵬飛強調，與「五眼聯盟」合作的重要，協調美國、英國、澳洲和新西蘭應對中國的方式。重要合作領域包括關鍵礦產和敏感技術的政策，例如是否禁止中國電訊商華為參與5G網絡建設。

加拿大上周跟隨歐盟，聯同美國和英國就新疆人權問題制裁中國。商鵬飛表示：「這不僅僅是加拿大的問題」，「這是真正的西方民主正在經歷的時刻。這就是為什麼我認為擁有相同價值觀和原則的國家渴望合作的原因」。

商鵬飛表示，關注技術和關鍵礦產方面「國家安全問題」的新外國收購審查規則不是針對某一個特定的國家。但他表示，美國和其他西方盟國不應該那麼擔心上述規則，並補充説，加拿大「睜大眼睛」歡迎投資很重要。

到目前為止，加拿大是「五眼聯盟」唯一沒有正式禁止或限制華為設備進入5G網絡的國家。商鵬飛表示，加拿大政府應該將於不遠的將來做出決定。商鵬飛強調：「當牽涉國家安全時，你不能走捷徑。」