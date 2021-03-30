星馬終止高鐵計劃　馬來西亞向新加坡賠償逾1億坡元

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-30 14:30

馬來西亞和新加坡結束連接吉隆坡和新加坡的高鐵計劃。兩國政府3月29日表示，馬來西亞已向新加坡賠償1億多新加坡元。

新加坡交通部長王乙康和馬來西亞經濟部長穆罕默德（Mustapa Mohamed）當天發布聯合聲明稱，馬來西亞已就新加坡為高鐵項目投入的金錢和計劃延遲的費用「埋單」，馬方就此向新加坡支付102,815,576新加坡元。

圖為2011年5月6日，王乙康在新加坡發表講話。（Getty）

聲明表示，經馬來西亞政府核實程序後，兩國政府就賠償金額達成友好協議，這筆款項代表有關高鐵協議終止的全面和最終解決方案。兩國仍然致力維持雙邊良好關係並促進緊密合作，為兩國人民謀求共同利益。

Today, Dato' Sri Mustapa and I issued a joint statement, announcing the successful settlement of compensation for the... 由 Ong Ye Kung 發佈於 2021年3月29日星期一

兩國2013年同意興建全長350公里、來往新加坡裕廊東（Jurong East）和馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）的高鐵，2016年簽署雙邊協議。新加坡其後展開相關工作，但馬來西亞政府在2018大選政黨輪替後要求暫停這項計劃。直至2021年1月1日，新加坡總理李顯龍和馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布終止來往兩國的隆新高鐵計劃。