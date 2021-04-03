烏克蘭總統澤連斯基與拜登通話　表示願與美國「肩並肩」

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-03 04:14

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月2日首度與美國總統拜登（Joe Biden）通話，前者表示烏克蘭在維護民主方面會與美國「肩並肩」，並指華府在應對俄羅斯的侵略問題上，不會將烏克蘭置於不顧。

澤連斯基2日Twitter發文，談及與拜登通話一事，他向拜登表達感謝，稱「在維護民主方面，我們肩並肩」。他亦指自己推動烏克蘭轉型、提高透明度以及實現和平的決心很強大，並形容烏克蘭與美國的夥伴關係對烏克蘭民眾至關重要。

他之後亦指，雙方曾經討論烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）的形勢，並指拜登向他保證，美國不會讓基輔方面單獨面對俄羅斯的侵略。

路透社引述消息人士指，拜登向澤連斯基表示，自己關心當地情況，並希望可以到該國訪問。

Glad to talk to @POTUS. 🇺🇦 appreciates 🇺🇸 support on different levels. We stand shoulder to shoulder when it comes to preservation of our democracies. My commitment to transform 🇺🇦, improve transparency & achieve peace is strong. The American partnership is crucial for Ukrainians — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

白宮的聲明提到，拜登在通話表示，面臨俄羅斯方面的持續侵略，美國堅定支持烏克蘭保障領土與主權完整。同時強調加強兩國戰略合作，協助烏克蘭打擊貪污和推動民主改革。發言人普薩基（Jen Psaki）則指，拜登政府對於俄羅斯就鄰近烏克蘭邊境的侵略行動發放不實消息感到憂慮，稱華府會繼續留意這個情況。