美國國會外有車輛撞向路障　兩名警員1死1傷　持刀疑犯被擊斃

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-03 03:11

美國華盛頓國會山莊外有一輛車在4月2日撞向路障，導致兩名警員受傷，其中一人殉職。該名持刀疑犯之後被擊斃，當局隨即封閉國會範圍，並相信事件與恐怖襲擊無關。

國會警方指，事發於2日下午，該名疑犯駕駛一輛藍色私家車，在國會山莊參議院大樓外約91米的檢查站撞向兩名警員。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，疑犯下車後曾經揮動一把刀。

美國國會山莊外的路障在4月2日被一輛汽車衝擊，持刀疑犯中槍被捕。執法人員其後封鎖現場調查。（AP）

美聯社引述執法人員指，疑犯中槍被捕，情況一度危殆，但送院後證實不治。兩名受傷警員則分別由同僚及救護人員送院治療，當局指其中一人傷重不治。

警方之後舉行記者會，形容這是國會警方自1月6日 1以來最嚴峻一刻。當局指疑犯下車後持刀衝向警員，但被警員開槍制止，期望雙方沒有發生糾纏。華盛頓警方表示，疑犯並非在警方的監視名單內，亦與國會人員沒有任何關係，初步估計事件與恐怖主義無關，而且沒有持續威脅。

美國國會山莊外4月2日發生汽車撞向路障，導致疑犯及1名警員死亡後，國民警衛隊成員在現場附近戒備。（AP）

事發時國會正休會，當局之後宣布封鎖國會建築物，禁止員工出入，另外有片段顯示國民警衛隊在案發現場附近巡邏。總統拜登（Joe Biden）當時則從白宮前往大衛營（Camp David）度假，預計同行的國家安全官員會向他滙報今次事件。

美國國會1月6日遭到時任總統特朗普（Donald Trump）支持者衝擊後，當局隨即加強保安，包括豎立路障及鐵絲網等，限制交通。警方指，目前未有迹象顯示今次事件與1月6日的衝擊有關。