王毅晤印尼外長　同意以東盟方式就緬甸局勢尋求政治解決方案

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-03 09:10

中國國務委員兼外交部長王毅4月2日在福建南平同印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）舉行會談。雙方就緬甸局勢協調立場，同意以「東盟方式」和於東盟框架內鼓勵緬各方尋求政治解決方案，避免干涉緬甸內政。

王毅表示，中方正在同印尼深化疫苗合作，探討建立健康碼互認安排。他指，雙方要深化對接「一帶一路」倡議和「全球海洋支點」構想，加快雅萬高鐵等大項目建設，擴大貿易規模，重啟地區經濟發展引擎，同時加強數字經濟、大數據、雲計算、5G、智慧城市建設合作，並要推進航行安全、海洋環保、海上搜救和漁業等領域合作。

王毅表示，中方願同包括印尼在內的東盟國家一道，推動區域全面經濟夥伴關係協定早日生效實施，以中國東盟建立對話關係30周年為契機，提升中國東盟關係水平。

蕾特諾表示，印尼期待同中方進一步開展疫苗合作，在後疫情時期共同推進雅萬高鐵等大項目建設，擴大貿易、投資、漁業、基礎設施建設等領域合作。印尼願同中方協商全面經貿合作安排並實現早期收穫。

雙方還就共同關心的國際和地區形勢深入交換意見，同意當前形勢下應共同努力，維護好發展中國家正當權益，促進世界和平、穩定與繁榮。中方支持印尼倡議就緬甸局勢召開東盟領導人特別會議。