王毅談中東之行成果：同6國在核心利益上互相支持

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-31 14:01

中國國務委員兼外長王毅3月24日起訪問中東6個國家，3月30日行程結束。他曾到訪沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋及巴林。

王毅在結束對沙特、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林、阿曼訪問之際稱，中國將同6國繼續在彼此核心利益上堅定相互支持，這是此訪的最重要成果。

據中新社報道，王毅3月30日接受採訪時指出，面對中東錯綜複雜的紛爭，地區國家對外反思外部干涉造成的惡果，努力找尋維護長治久安的有效途徑。

他表示，在此背景下訪問中東，是為發展同地區國家的雙邊關係而來，是為促進地區和平穩定而來，也是為維護發展中國家整體利益、捍衛共同發展權利和國際公平正義而來。

王毅在訪問中提出關於實現中東安全穩定的5點倡議。談及中方倡議所傳遞的重點訊息時，王毅介紹，一是中方支持地區國家排除外部施壓干擾，探索具有自身特色的社會制度和治理模式。二是支持地區國家擺脫大國地緣爭奪陰影，以主人翁姿態，努力化解地區內矛盾分歧。三是中方在中東不謀求私利，不搞地緣爭奪，不劃分勢力範圍，願以真誠合作為中東和平發展作出「中國貢獻」。

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他說，此訪實現了預期目標。

談及此訪同6國達成的成果與共識時，王毅說，應尊重各國主權獨立和民族尊嚴，豐富發展中國家實現現代化的路徑選擇；應抵制將意識形態強加於人，反對打着人權旗號干涉別國內政；應維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，高舉多邊主義旗幟。

王毅說：「我同伊朗領導人就伊核問題深入交換意見，認為應在分清是非曲直的基礎上，儘快解除非法的單邊制裁和『長臂管轄』，按照同步對等思路，有序恢復履約，確保伊核問題全面協議重回正軌。」王毅說，同時探索建立地區對話平台，通過溝通協商，維護海灣安全穩定。