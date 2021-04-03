王毅晤菲律賓外長　中方願加快推進「南海行為準則」磋商

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-03 10:21

中國國務委員兼外交部長王毅4月2日於福建南平同菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）舉行會談。王毅表示，中方願與東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商。

王毅說，中方願同菲方繼續推進疫苗合作，商討健康碼互認互惠安排。他指，雙方要紮實推進高質量共建「一帶一路」，全力推動重點項目如期完工，儘早發揮項目的經濟社會效益。中方願同菲方進一步提升貿易自由化、便利化水平，深入發掘跨境電商等新興領域合作，培育中菲合作的新增長點。

王毅表示，中方願同包括菲在內的東盟國家一道，推動區域全面經濟夥伴關係協定早日生效實施，共同參與全球數字規則制定，全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，在分歧問題上互不示強，彼此照顧，維護好南海局勢穩定和雙方關係發展勢頭。

洛欽表示，感謝中方為菲方抗擊疫情提供的有力支持，特別是向菲方援助和提供疫苗。他指，中國提供疫苗不是為了開展「疫苗外交」，而是展現了中國擔當。沒有中國的支持，本地區和世界將難以從疫情中復蘇。他表示，希望加快推進「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，同意加強溝通協調，共同開創並迎接亞洲更加團結發展的未來。