美媒：Facebook5.33億用戶資料外洩　個人私隱全公開

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Facebook早前被揭發洩漏數以百萬計用戶的電話號碼後，網上社交平台的私隱問題一直成為大家關注的焦點。有美國傳媒4月3日報道，Facebook的5.33億用戶的個人資料最近在一個黑客討論區上公開，令人憂慮資料可能被不法份子濫用。

美國《商業內幕》（Business Insider）3日報道，網絡犯罪情報公司Hudson Rock的總技術主任加爾（Alon Gal）首先發現有關問題。他在Twitter表示，Facebook所有5.33億個記錄都在一個網上黑客討論區被免費曝光，形容如果大家都擁有FB帳戶，與該帳戶登記的電話號碼都很大機會被洩漏。

他指出，被公開的個人資料包括來自全球106個國家、超過5.33億用戶識別碼、姓名、現在及過去位置、出生日期、電郵地址、建立帳戶日期、感情狀況及個人簡介。加爾認為，不法份子肯定會利用這些資料用於社交工程、詐騙、黑客行為和市場推廣等。

報道提到，《商業內幕》審視過部分資料，證實資料上的個人資料與FB的特定用戶身分吻合。

加爾認為，從安全觀點上而言，由於資料已經被公開，因此Facebook沒有太多補救措施，但認為對方應通知用戶，提醒他們留意可能出現利用自己身分製造的網路釣魚或詐騙行為。

近年，Facebook 先後捲入俄羅斯假帳戶干預美國大選及劍橋分析（Cambridge Analytica）用戶資料外洩醜聞，令其陷入誠信危機。(Getty Images)

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