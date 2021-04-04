美媒：Facebook5.33億用戶資料外洩　個人私隱全公開

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-04 01:23

Facebook早前被揭發洩漏數以百萬計用戶的電話號碼後，網上社交平台的私隱問題一直成為大家關注的焦點。有美國傳媒4月3日報道，Facebook的5.33億用戶的個人資料最近在一個黑客討論區上公開，令人憂慮資料可能被不法份子濫用。

美國《商業內幕》（Business Insider）3日報道，網絡犯罪情報公司Hudson Rock的總技術主任加爾（Alon Gal）首先發現有關問題。他在Twitter表示，Facebook所有5.33億個記錄都在一個網上黑客討論區被免費曝光，形容如果大家都擁有FB帳戶，與該帳戶登記的電話號碼都很大機會被洩漏。

Details include:



Phone number, Facebook ID, Full name, Location, Past Location, Birthdate, (Sometimes) Email Address, Account Creation Date, Relationship Status, Bio.



Bad actors will certainly use the information for social engineering, scamming, hacking and marketing. — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

他指出，被公開的個人資料包括來自全球106個國家、超過5.33億用戶識別碼、姓名、現在及過去位置、出生日期、電郵地址、建立帳戶日期、感情狀況及個人簡介。加爾認為，不法份子肯定會利用這些資料用於社交工程、詐騙、黑客行為和市場推廣等。

報道提到，《商業內幕》審視過部分資料，證實資料上的個人資料與FB的特定用戶身分吻合。

加爾認為，從安全觀點上而言，由於資料已經被公開，因此Facebook沒有太多補救措施，但認為對方應通知用戶，提醒他們留意可能出現利用自己身分製造的網路釣魚或詐騙行為。