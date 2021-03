Facebook封鎖一批中國黑客帳戶　涉監視海外維吾爾族

撰文: 楊中文 最後更新日期: 2021-03-25 02:54

Facebook3月24日表示封鎖一批中國的黑客帳戶,指他們利用Facebook平台向身處海外的維吾爾人士傳送惡意軟件,滲透對方的電話等裝置,從而監視他們。

Facebook指,這批被稱為「Earth Empusa」或在保安業界形容為「邪眼」(Evil Eye)的黑客,目標是維吾爾人權人士、記者及異見人士等不足500人,受害者大多數來自新疆,現時身處土耳其、哈薩克、美國、敘利亞、澳洲及加拿大。

該公司指,黑客在Facebook建立虛假帳戶,假份成學生、記者、人權份子或維吾爾族成員,騙取目前的信用,再誘使對方按下有惡意的連結。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法,被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。圖為2018年9月4日,鏡頭下一個位於新疆達坂城(Dabancheng)的再教育營。(Reuters)

這些連結與熱門的維吾爾或土耳其新聞網站相似,另外黑客亦會建立網站模仿成Android的網上商店,令受害者下載藏有惡意病毒的字典或禱告應用程式。

Facebook的調查亦發現,涉事的偽冒Android網上商店由北京畢思特聯合科技有限公司(Beijing Best United Technology Co Ltd)及Dalian 9Rush Technology Co Ltd開發。而Facebook之後已經刪除涉事黑客近100個帳戶,以及封鎖分享有關惡意連結,同時亦通知可能受影響的人士。