新冠肺炎丨英國逾500萬人接種兩劑疫苗　單日喪生人數創數月新低

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-04 07:01

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續緩和，當地在4月3日錄得10人喪生，打破2020年9月初以來新低。另外接種疫苗人數亦創下新紀錄。

英國衛生部門的數據顯示，截至3日，全國共有超過3130萬人接種首劑疫苗，完成兩劑接種的人數則突破500萬人，進度領先歐洲多國。政府表示，有望達成在4月中之前為所有50歲以上人士、以及在7月底之前為所有成年人接種最少一劑疫苗的目標。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）發表聲明，指當局為500萬名高危人士，其中一半是80歲或以上人士接種兩劑疫苗，為他們提供最佳保護。

The spectacular UK vaccination programme is making great strides:



- 31.4 million people have had their first jab

- 5.2 million people have had both doses

- Over half of over 80s have had both jabs



The vaccine is the route out.



Thank you to all involved — Matt Hancock (@MattHancock) April 3, 2021

當地在3日新增3423宗確診個案，比上一天的3402宗輕微回升，但與面對第三波疫情、同日新增超過4.6萬宗的法國和1.8萬宗的德國相比，英國的抗疫工作似乎見到曙光。

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