CGTN撐新疆文章法國記者遭質疑虛構　法媒證實為央視法語台前主播

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-04 16:24

中國官媒刊登一名「法國獨立記者」支持新疆的文章，這人被質疑並不存在，法國傳媒《費加羅報》（Le Figaro）4月2日證實真有其人，她是中國中央電視台（CCTV）的法語台前主播。

法國《世界報》（Le Monde）3月31日報道，曾在中國環球電視網（CGTN）上發表《我的新疆：停止假新聞專橫》一文的獨立記者博蒙（Laurène Beaumond）並不存在。法國《費加羅報》（Le Figaro）記者循線追蹤，並在4月2日刊登報道表示這人確實存在，並與她進行獨家專訪。

圖為2018年9月4日，中國新疆達坂城的再教育營。（Reuters）

《費加羅報》報道，這人是住在法國西部薩爾特省（Sarthe）40歲出頭的法國女性，惟博蒙（Laurène Beaumond）只是她的假名。這位前央視主播強調，她的確如同CGTN所寫，曾在巴黎4大修讀藝術史與新聞，並且也曾在一些報社「做過實習」，但她不願透露媒體名稱。

拒絕透露真實身份的「博蒙」表示：「那篇文章從頭到尾都是我寫的，然後向CGTN投稿。我很擔心我的安全，對我見聞迎面而來的攻擊以及說我不存在的言論，讓我很震驚。」

她向《費加羅報》坦言，她曾經是中國中央電視台（CCTV）法語台主播，2011至2017年住在北京。她表示利用化名是為了保護身份，因為「我在法國有好幾份工作，而和CGTN的合作並非主要收入來源」。

「博蒙」在電話專訪中，指責世界報懷疑她存在的真實性，還暗示CGTN「編造」了這個記者以傳播北京論調。《世界報》向發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫查證，發現並沒有「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料。

她表示，這篇引發爭議的文章是自己主動提筆的，並在3月24日投稿，最後於3月29日刊出。「博蒙」坦言，儘管不否認文章，但對標題《我的新疆：停止假新聞專橫」》感到後悔。在長篇個人見證中，她描述漢族、維吾爾族和哈薩克族間「完全和諧」。

報道指出，「博蒙」當時的丈夫來自烏魯木齊。她承認並沒有進行新聞調查，只是描寫自己的「所見所聞」，然而這個見聞就被CGTN拿來當作回應西方指控的報道。

CGTN特約作家「博蒙」如今深陷媒體風暴中，她向《費加羅報》坦承「其立場站不住腳」，並要求匿名，怕被人視為「被中國收買的可憐女孩」。

「博蒙」指出，因擔心家人安危，將不再使用這個化名發表文章，但並不表示將中止與中國傳媒的合作關係。