美國全球人權報告：新疆部分首見強硬措辭　另稱台媒報道受壓

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-31 11:08

美國務院按照法律，每年向國會提交《各國人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices，下稱「報告」）。美國第45份報告3月30日發布，文中談及中國人權，當中包括香港、新疆及台灣議題。並稱中國在新疆的行動是犯下「種族滅絕及反人類罪」（genocide and crimes against humanity）。這是報告首次以這組字詞談論新疆問題。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）30日形容，全球人權向錯誤方式發展，並指部分國家政府以新型冠狀病毒（COVID-19）疫情為由，限制民眾權利和鞏固極權統治。

他公布2020年度《各國人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices）時表示，中國打壓香港的民主等情況都是基本上侵犯國際基於規則的秩序，強調美國會繼續與歐盟、英國、加拿大及亞洲的不少夥伴一同表態。

文中就新疆議題提到，除了在超過100萬名維吾爾族及其他穆斯林少數族裔被送入法外拘留營外，另外亦首次指出當地有大約200萬名人士接受日間再培訓。這是報告首次使用「種族滅絕」字眼。此外文中也提及新疆有「大規模拘留」（mass detention）以及「任意或不法殺戮」（arbitrary or unlawful killings）的情況。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。

新疆再教育營被指侵犯人權，中國官方曾多次澄清，並安排記者採訪維吾爾人。（中新社）

報告在提及台灣時，關注北京政府通對台灣媒體母公司在華商業利益施壓，影響媒體運作。內文引述台灣記者稱，要刊登批評中共的新聞有困難，因北京對有在中國做生意的台灣企業施壓，稱不得在刊登類似報道的媒體版面登廣告。

文中指出，大力批評北京政策或行徑的台媒也會受懲罰。旗下記者要入境中國可能面臨嚴格審查，或被拒入境。報告也稱北京的網絡攻擊活動，也鎖定台灣記者電腦及手提電話。