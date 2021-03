美國全球人權報告：新疆部分首見強硬措辭　另稱台媒報道受壓

美國務院按照法律,每年向國會提交《各國人權報告》(Country Reports on Human Rights Practices,下稱「報告」)。美國第45份報告3月30日發布,文中談及中國人權,當中包括香港、新疆及台灣議題。並稱中國在新疆的行動是犯下「種族滅絕及反人類罪」(genocide and crimes against humanity)。這是報告首次以這組字詞談論新疆問題。