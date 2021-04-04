澳洲新任防長達頓否認是鷹派　稱能夠與中國共產黨合作

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-04 15:08

澳洲新任防長達頓（Peter Dutton）因為對華強硬而受到關注，他4月4日在接受媒體採訪時表示，將他稱為對華鷹派並不完全正確。

澳洲新任防長達頓（右一）2021年2月5日接受媒體採訪。（Twitter@Peter Dutton）

達頓4月4日在接受澳洲天空新聞台採訪時説，中國官媒《環球時報》將他稱為鷹派，這說法對了一半。他還強調，他打算與美國以及其他盟友密切合作，維護該地區的和平。

他還説：「我們不支持將港口軍事化，我們不支持任何其他國家試圖通過網絡或其他手段在這裏施加影響。我們不想在我們的地區看到衝突爆發。」

達頓強調，澳洲希望看到像中國這樣的新興超級國家和像美國這樣的超級國家緊密合作。他還説，中國在台灣問題上有長遠的雄心，「我們希望確保我們地區的和平，我們能夠與中國共產黨合作。」

他還指出，澳洲會和美國密切合作，因為美國是澳洲最重要的盟友。但是我們不想用（與其他國家）對抗的方式，來進行這種合作，而是為了保護我們的主權和國家利益。」

3月29日，為穩定目前醜聞纏身的政府局面，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對其內閣成員進行了一系列調整。在這其中，頗為引入關注的是內政部長達頓進入國防部，轉任國防部長一職。