美國紐約萬人遊行　亞裔群體上街呼籲停止種族仇恨

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美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間仇恨罪案頻生。紐約市4月4日有數萬民眾上街參與遊行，有人高舉寫有「停止仇恨亞裔」字眼的標語牌，示威現場擠滿人群。

▼示威現場人頭湧湧：

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參加遊行的主要是華人為主的約500個團體成員。民眾當天在曼哈頓（Manhattan）福利廣場（Foley Square）聚集，隨後步行穿過市政廳公園和布魯克林大橋（Brooklyn Bridge），到布魯克林的卡德曼廣場（Cadman Plaza）。

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遊行人士高喊口號，又高舉寫有包括「仇恨才是病毒」在內字眼的標語牌。

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