亞裔非裔同為種族歧視受害者　「敵人的敵人」真的是朋友？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-31 14:31

談起美國種族歧視問題，很多時都會提到白人至上主義，白人歧視非裔、拉丁裔和亞裔等非白人。但從最近紐約市接二連三發生的亞裔遇襲事件可見，施襲者不一定是白人，部份是黑人。非裔和亞裔雖然同為種族歧視受害者，但「敵人的敵人」真的是朋友嗎？

非裔和亞裔的緊張關係其實不是新鮮事。非裔美國人原生地都是美國，他們都容易受到仇外思想影響。即使亞裔美國人都原生自美國，非裔都會視他們為外人。當非裔面對經濟競爭時，他們容易發展出反移民和種族歧視情緒。

韓裔美國人和非裔美國人之間的關係便是較為顯而易見的例子。1965年，美國結束配額制的移民制度，開始引入高技術勞工。此時，最能夠受惠的就是韓國人。不過韓國人教育水平雖然高，但仍然因為種族和其他限制未能複製原有的社會地位。他們只能到經濟條件較差的非裔社區開店。

加利福尼亞大學聖迭戈分校教授埃斯皮里圖（Yến Lê Espiritu）指出，韓裔和非裔人之間互不信任。當韓裔人接觸過美國媒體，他們不知不覺間就被內化，認為非裔人暴力、沒有教養和貧窮。同一時間，非裔見證韓戰爆發，認為韓國人都不值得信賴。

這個背景埋下洛杉磯暴動的伏線，也寫下非裔亞裔敵對的最嚴重衝突。1992年，四名白人警察毆打黑人羅德尼金（Rodney King）獲判無罪引爆騷亂。韓國城（Koreatown）因為曾有韓裔店主指摘非裔少女偷竊橙汁而將她槍殺而遭殃。根據美國有線新聞網絡（CNN）指，暴動造成10億美元損失，約半都是來自韓裔店主。

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普遍認為，歸根咎底都是白人至上主義作怪。當主流社會是「非黑即白」，亞裔要自處就不容易。他們迫切想融入社會，擁抱了模範少數族裔的身份，被同化認為亞裔人勤奮守法因此勝過其他種群。德克薩斯基督教大學教授斯科特．倉重（Scott Kurashige，音譯）解釋，這種定形不是用來界定亞裔美國人，而是利用他們將非裔美國人定義為較白人差。這種區分異種的思維，某程度是來自身處統治階級的白人。

到了今日，愈來愈多人了解到種族歧視背後的意味，非裔和亞裔群體一步一步邁向共融。非裔男弗洛伊德（George Floyd）事件掀起大規模反種族歧視示威，當中不乏亞裔面孔與非裔並肩而行。近日紐約州和加州的反歧視亞裔示威也有非裔的身影。「黑人的命也是命」聯合創辦人加爾扎（Alicia Garza）認為，繼續促進跨種族的關係是很重要，如果非裔和亞裔互相起衝突，而不是處理制度種族歧視和白人至上主義的問題，白人民族主義組織就會漁人得利。