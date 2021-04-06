美國非裔男弗洛伊德死亡案　警方：喬文跪頸做法違反守則

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-06 09:38

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局長阿拉東多（Medaria Arradondo）4月5日為非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案出庭作證。他表示，喬文的做法違反明尼阿波利斯警察局合理使用武力的規定和尊重「人的生命是神聖的」道德規範。

阿拉東多當天在亨內平縣（Hennepin County）法院告訴法官：「這並非我們訓練的一部分，也當然不是我們道德和價值觀的一部分」。

弗洛伊德死亡案：圖為4月5日，美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局長阿拉東多（Medaria Arradondo）在亨內平縣（Hennepin County）法院出庭作證。（AP）

他表示：「我強烈反對（2020年）5月25日這種情況是適當使用武力」。阿拉東多認為，喬文沒有遵循數個方面的訓練，從弗洛伊德的臉色可見，喬文當時使用跪頸時的力度，超出局方允許的範圍。

阿拉東多稱，喬文在弗洛伊德趴在地上並被戴上手銬時仍無限時地跪在對方頸上，這與警察局的訓練相反。他說，警員受過體面對待人的訓練，亦已宣誓會秉承「生命的神聖」。