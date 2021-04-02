美國漢疑遭警跪頸致死案　救護員稱到場後發現弗洛伊德已亡

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-02 13:28

美國地方法院繼續審訊白人警察喬文（Derek Chauvin）被控殺害非裔男子弗洛伊德（George Floyd）一案。醫護人員4月1日出庭作證期間表示，當他們到達現場時，弗洛伊德已沒有脈搏與呼吸。

弗洛伊德死亡案審判進入第4天。醫護人員史密斯（Derek Smith）和Seth Bravinder當天在明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯（Minneapolis）亨內平縣（Hennepin County）法院講述2020年5月25日搶救弗洛伊德的經歷。

圖為美國明尼蘇達州明尼阿波利斯亨內平縣法官卡希爾4月1日在當地法院講話。（AP）

在醫護人員抵達現場後，看到喬文和其他警員仍把弗洛伊德按在地上。

Bravinder是首名作供醫護人員。他稱自己從一個距離看過去，見弗洛伊德已沒呼吸。他示意警員放開弗洛伊德，好讓救護員用擔架抬走弗洛伊德。

另一名救護員史密斯稱，到場後看到3個人壓着弗洛伊德。史密斯稱自己走向弗洛伊德時，發現後者沒動靜。史密斯稱看不到弗洛伊德胸口有起伊。

當他被問及弗洛伊德整體情況時，他稱：「通俗的說法是，我想他已經死亡。」

史密斯說：「我（為弗洛伊德）檢查脈搏和瞳孔後，我看向我的夥伴並告訴他，我相信這個人已死亡」。

醫護人員決定在救護車內為弗洛伊德進行胸外壓、藥物治療及心肺復蘇，嘗試救回心臟已停頓的弗洛伊德，惟最終搶救不果。