美國非裔男子弗洛伊德死亡案　被告隨身攝錄機片段首曝光

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-01 15:10

美國法院3月31日審理黑人男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭白人警員跪頸致死案。庭上首次公開被告喬文（Derek Chauvin）隨身攝錄機於事發時所拍到的片段。

弗洛伊德2020年5月25日在一間商店用20美元鈔票購買香煙，店員因懷疑他使用偽鈔而報警。4名警員先後到場調查，其中一名警員喬文於拘捕他時，以膝部壓向弗洛伊德的頸部接近9分鐘，其後弗洛伊德死亡。

檢察官3月31日在庭上展示喬文隨身攝錄機所拍到的影片，有關片段從未曝光。

美國明尼阿波利斯市亨內平縣法院3月31日審理黑人男子弗洛伊德死亡案件。法庭播放警員隨身攝錄機片段顯示，警方試圖將死者帶上警車。（AP）

影片顯示，喬文到達現場時，其他警員正在店舖前，嘗試將已戴上手銬的弗洛伊德帶上警車，但弗洛伊德掙扎，並指自己有幽閉恐懼症。喬文上前協助，並將手放在弗洛伊德頸上。攝錄機在雙方糾纏時跌在地上。

商店員工馬丁（Chris Martin）同日作供，他向喬文代表律師表示，自己覺得弗洛伊德不是真的知道那張20美元鈔票是偽鈔。

馬丁又向檢察官表示，他覺得假如自己沒有收取那張鈔票，就可以避免弗洛伊德的死亡。