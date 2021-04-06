美伊重啟核談判存在困難　一次會談難有重大成果

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-06 13:17

伊朗核協議會議預定4月6日在維也納展開。這是自2018年美國前總統特朗普（Donald Trump）撕毀協議以來，一次修補並讓各方重返核協議的機會。儘管外界不會期望這次會談會有重大成果，但仍相信這是一個好開始。

圖為3月30日，伊朗德克蘭街上，因新冠肺炎疫情關係人們都戴上口罩。（Reuters）

這次會議由歐洲主持，簽署協議的中國、美國、俄羅斯、英國、法國、德國及伊朗均會派代表出席。伊朗已表明不會與美國進行談判，但歐洲確認雙方仍會進行「間接接觸」，視這次為重啟談判的機會。

伊朗外交部發言人表示，這次會議的議程包括討論解除美國針對伊朗的制裁，解除制裁將成為這次談判的重點。伊朗曾表示若希望雙方重返協議，美國必須先解除所有制裁，伊朗會在確認制裁已解除後重新履行協議責任，同時強調伊朗將不會接受分階段的解除制裁措施。

這對美國來說並不容易。2018年美國前總統特朗普單方面撕毀協議，對伊朗實施制裁，伊朗亦因此重啟核計劃，並在兩年多以來持續拓展計劃。分析認為伊朗不可能同意銷毀現在的研究，因此重返核協議也只意味伊朗會凍結現在的核計劃。

同時特朗普針對伊朗的制裁，是基於達成核協議之前的制裁上加以封鎖，令分階段解除變得困難。美國即使考慮要分階段解除，亦必須在讓伊朗感到實質鬆綁下進行，否則將難以說服伊朗。

但即使如此，伊朗提出重返核協議的條件，示意伊朗仍期望與國際社會，包括美國合作。特別是伊朗即將在6月舉行大選，未來的新總理將可能比現任溫和派的魯哈尼（Hassan Rouhani）更為強硬，兩國亦可能因此加快推進會談步伐。外界預料這次談判可能持續數天，或需要多次會議，才能取得成果。