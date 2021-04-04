菲律賓防長再要求中國船隻撤離南海牛軛礁　稱尚有44艘未離開

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）4月3日再次要求中國船隻離開涉及南海爭議地區。他表示，現時仍有44艘船位於西菲律賓海（West Philippine Sea）的牛軛礁（Julian Felipe Reef，Whitsun Reef）。
中國駐菲律賓大使館解釋中國漁船因天氣問題才到牛軛礁附近避風後，洛倫扎納3月27日發聲明要求中國船隻立即撤離牛軛礁，4月3日再在Twitter表示：「中國駐菲律賓大使要作很多解釋。牛軛礁尚有44艘中國船隻。我不是傻瓜。天氣迄今一直很好，所以他們無理由留在這裏。這些船應是在離去的途中。離開那裏。」
The Chinese Ambassador to the PH has a lot of explaining to do. There are still 44 Chinese vessels that are in Julian Felipe Reef. I am no fool. The weather has been good so far, so they have no reason to stay there. These vessels should be on their way out. Umalis na kayo diyan pic.twitter.com/7THOqXCmSu— Delfin Lorenzana (@del_lorenzana) April 3, 2021
圖為菲律賓海岸防衛隊及西菲律賓海國家工作小組3月21日提供、日期為3月7日的照片，相中是菲律賓所稱約200艘中國漁船。它們停泊在菲律賓稱為有主權爭議的牛軛礁水域，菲律賓政府對此表示關注。（AP）
牛軛礁屬菲律賓南海專屬經濟海域（EEZ）。菲律賓3月20日稱，菲律賓海岸警衛隊7日發現約220艘相信是由中國海上民兵駕駛的船隻在牛軛礁停泊並排成一線。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）同月21日稱已向中方提出外交抗議後，中國駐菲律賓大使館翌日指，近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，沒有所謂海上民兵船。