約翰遜指襲警事件可恥後　華春瑩發推文：那香港警察呢？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-30 18:26

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日在社交網站發文評論國內發生的暴力衝突事件，並指警察遭到可恥攻擊後，中國外交部發言人華春瑩3月29日轉發這篇推文，並指「那香港的警察呢？」

約翰遜3月27日在Twitter發文講述西南部布里斯托爾（Bristol）的暴力衝突事件，他形容警察遭到可恥攻擊（disgraceful attacks），指警察不應遭人投擲磚頭、水樽與煙火，又稱暴民（mob）的動機是行使暴力與破壞財產，他表示「警察與城市得到我的全面支持。」

華春瑩3月29日轉發這篇推文，並加上評論稱「那香港的警察呢？」她指，2019年針對香港警察的攻擊暴力與殘酷得多，「英國方面有說過那些暴民可恥嗎？」

What about the police officers in #HK? The attacks against the HK police back in 2019 were much more violent and brutal. Did the #British side call those mobs disgraceful?

🔗https://t.co/IAob569ZgL pic.twitter.com/4XT4VDEKs1 — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 29, 2021

英國近來發生33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）遭殺害的案件，引起全國關注女性人身安全的問題外，也引發當地不少民眾對警察的怒火，悼念活動演變成示威，警察的執法也出現爭議。在這次事件的背景下，英國議會正審議擴大警權的新法案，面臨更大的反對聲，在3月底，布里斯托爾市中心發生暴力衝突事件。