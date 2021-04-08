英國外相藍韜文Twitter發文　證實已向羅冠聰提供政治庇護

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-08 21:17

香港前立法會議員羅冠聰4月7日表示已獲得英國政治庇護，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）4月8日在Twitter發文證實消息，他稱「英國在為需要的人提供保護方面有着光榮的歷史。」

Former elected Hong Kong politician, Nathan Law, has been granted asylum in the UK 🇬🇧



The UK has a proud history of providing protection to those who need it. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 8, 2021

藍韜文在推文證實，羅冠聰在英國已獲批政治避難權，他還稱：「英國在為需要的人提供保護方面有着光榮的歷史。」

中國：為通緝犯提供所謂庇護

4月8日早些時候，中國外交部就英國為羅冠聰提供庇護的消息發出警告，中國外交部發言人趙立堅在記者會上説，羅冠聰是被香港警方通緝的犯罪嫌疑人。「我們堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式包庇違法犯罪分子。」

趙立堅又表示，英方如公然為「港獨」分子站台，為通緝犯提供所謂庇護，這是粗暴干涉香港司法，違背國際法和國際關係基本準則，也違背英方一向標榜的法治原則。英方應立即糾正錯誤，停止干涉香港事務和中國內政。

羅冠聰4月7日在Facebook發文，宣布自己在英國獲得政治庇護的消息。他説「經歷約4個月的申請，多輪與難民審批機關的會面、會談，我早前已接獲英國內政部的通知，庇護申請經已獲批。」