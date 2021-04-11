BNO｜英國新指引准配偶子女分開申請　獲簽證後新結交伴侶可留英

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-11 07:54

英國政府4月9日公布英國國民（海外）（BNO）簽證的新指引，更新有關家庭一併申請的內容，以及申請人留英公共福利和警局註冊的細節。根據新指引，英國國民（海外）身份持有人的配偶或伴侶和未滿18歲的受養子女於特定情況可以分開申請簽證。

英國國民（海外）身份持有人和相關家庭成員雖然可以分開赴英，一般需要一同申請簽證。主申請人申請後48小時內，家庭成員需要以主申請人的申請號碼申請。

新指引列出例外的情況。例如申請人以英國國民（海外）簽證留英期間所生的子女將獲與父母同等資格。此外，如果英國國民（海外）身份持有人獲發簽證後，認識新伴侶，只要新伴侶符合受養伴侶要求，就可以前往英國。如果父母其中一人想先到英國安頓，另外一人再攜同子女赴英，也可以分開申請。

英國更新英國國民（海外）簽證指引，列明申請人配偶子女可以分開申請簽證的情況。（網站截圖）

英國國民（海外）身份持有人和家庭成員留英期間不獲公共福利，但新指引列明，如果獲發簽證者處於赤貧（destitute）狀況，或者面臨赤貧的風險，他們可以申請放寬規定，獲取公共福利。

指引也更新警局註冊的條件。原本持香港特區護照者，即使他們有英國國民（海外）護照，都必須到警局註冊。新指引則列明，英國國民（海外）身份持有人不需要到警局註冊，包括同時持有特區護照者。