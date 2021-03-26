BNO｜英國指港府無權要求外國否認BNO　強調繼續承認為合法證件

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-26 04:27

英國外交部發言人3月25日表示，香港政府無權要求外國政府承認某種護照為有效旅遊證件，同時強調英國會繼續發出和承認英國國民（海外）護照（BNO）。

《路透社》同日較早時報道，港府去信14個外國駐港領事館，指香港於今年1月31日起，已不再承認BNO作為旅遊證件，要求停止接受BNO護照作為申請工作假期簽證的證件。報道引述消息指，多個國家已表明不會跟從，有外交官更稱舉動接近挑釁（bordering on belligerent） 。

香港政府目前與新西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利 、瑞典、荷蘭及意大利政府簽訂工作假期計劃的雙邊安排協議，每年名額合共11,750個。

勞工處回覆《香港01》查詢時表示，港府由1月31日起不再承認BNO為有效旅行證件和身份證明，因此，工作假期計劃下的香港參加者，只限於香港特區護照持有人，港府已透過駐港總領事館正式知會14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家。

英國駐港總領事館亦接獲有關信件，而美國駐港領事館亦於接受《香港01》查詢時表明，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍有效用作簽發證件和入境美國。