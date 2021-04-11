美軍艦闖印度專屬經濟區　印外交部：通過外交渠道向美方表達關切

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-11 10:28

美軍驅逐艦在未經印方允許的情況下，在印度專屬經濟區開展了「航行自由」活動。印度外交部回應事件時指，已向美方表達關切。

《印度時報》4月10日消息，印度外交部9日對此回應，稱印方已經就此通過外交渠道向美方表達關切，並稱美軍艦受到了持續監控。

印度外交部表示，印度政府對《聯合國海洋法公約》的立場是，《公約》未批准其他國家在未經沿海國同意的情況下，在其專屬經濟區和大陸架進行軍事演習或演練，特別是使用武器或爆炸物的行動。

印度外交部稱，「『約翰·保羅·瓊斯號』驅逐艦穿過波斯灣到馬六甲海峽過程中持續受到監控。我們已經通過外交渠道向美國政府表達了我們對其穿過（印度）專屬經濟區的關切。」

新德里電視台（NDTV）評論稱，美軍這份聲明對新德里來説將是「刺耳的」，美國可是印度最親密的戰略伙伴之一，印美海軍的軍事演習貫穿全年。

報道稱，美國是印度最親密的戰略伙伴之一，雙方都反對中國的海上擴張主義，特別是在南海，這一聲明對新德里將是令人震驚的。

美軍軍艦為何選擇此時闖入印度專屬經濟區呢？俄羅斯衞星網稱，拜登（Joe Biden）政府發出的這個不高興的訊號可能與俄羅斯與印度的S-400軍售有關。

文章稱，儘管美國多次對新德里發出警告和制裁威脅，莫迪（Narendra Modi）政府還是決定繼續與俄羅斯簽署價值54.3億美元的S-400防空導彈防禦系統協議。第一批導彈預計將於2021年年底抵達印度。