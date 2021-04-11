美菲防長通話　奧斯汀倡加強南海威脅態勢感知

撰文： 張子傑 許懿安 最後更新日期： 2021-04-11 20:21

美國及菲律賓國防部長4月10日通電話商討南海牛軛礁局勢。菲律賓防長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）之後宣布，兩國軍人會在12日起進行一連兩周的「肩並肩」（Balikatan）軍事演習。

美國防部發言人科比（John Kirby）奧斯汀在電話中向洛倫扎納建議加深防務合作的幾項措施，包括加強對南海威脅的態勢感知。不過科比沒進一步就此闡述。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）是在前往以色列途中，與菲律賓防長洛倫扎納通電話。

I had a productive call with SND @del_lorenzana to discuss challenges in the South China Sea and the need for unity in ensuring security and stability in the region. #FreeandopenIndoPacific — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 11, 2021

奧斯汀在Twitter推文，稱對話富有成果，雙方討論南海的挑戰，認同需團結確保地區安全穩定。國防部稱兩人談及中方船隻在牛軛礁集結事件，奧斯汀提出深化美菲國防合作的幾項措施，包括加強對南海威脅的態勢感知。

菲律賓國防部發聲明，稱兩國防長討論區域安全的最新發展，雙方均希望重啟聯合軍事演習。奧斯汀重申美菲《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement，VFA）的重要性，希望續約，洛倫扎納承諾與總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）討論事件。

美菲1998年簽署《訪問部隊協議》，為美國美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進出菲律賓提供法律依據。美2020年1月以「侵犯人權」為由拒絕菲律賓一國會參議員的赴美簽證，菲方不滿。菲律賓2020年2月11日宣布將終止協議，後兩度押後退出日期。

美國與菲律賓軍方原本每年都會舉行「肩並肩」聯合軍事演習，以測試雙方應對自然災害及極端主義武裝份子等威脅的能力，但受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，2020年的軍演被迫取消。

今年軍演的規模亦由過往的大約7600人縮減至1700人，當中包括700名美軍，菲律賓軍方則派出1000名士兵參與。菲律賓武裝部隊總參謀長索貝哈納（Cirilito Sobejana）指，這次演習會將直接接觸的情況減至最少。