菲臘親王逝世｜與梅根受訪爆料傷透家人　哈里返英奔喪乘機破冰？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-12 09:53

英國白金漢宮宣布菲臘親王（Prince Philip）喪禮4月17日將在溫莎堡聖喬治教堂舉行，靈車是他協助設計的越野路華特製版，哈里王子（Prince Harry）則將獨自返回英國奔喪，懷孕中的妻子梅根（Meghan Markle）則遵醫囑不會前往。受新冠疫情影響，喪禮人數上限僅為卅人，英國首相約翰遜也不會出席，但將以電視直播。

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《紐約時報》報道，哈里這次回國，將被迫跟哥哥威廉王子（Prince William）與父親查理斯王子（Prince Charles）會面，這引發外界揣測，他這次跟家人重聚能否修補跟家族的嚴重裂痕，還是加劇彼此間的不合。哈里在上月的一場爆炸性專訪中說，他的父兄被困在不愉快的王室生活中。

哈里能否跟兄長言歸於好讓許多人相當關注。王室歷史學家朱諾說：「哈里會回來，兩兄弟會見面，幸運的話，或許還可能因他們祖父之死和解。家庭內部發生了一場戰爭，並在公眾面前上演。這是這個家庭不想要發生的事。」

親王的喪禮將於十七日舉行，由於新冠疫情的關係，儀式規模將縮減，謝絕外界觀禮。王室堅持成員須嚴格遵守全國防疫規範，在密閉空間須戴口罩和維持社交距離；不過白金漢宮拒絕談論細節。

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菲臘親王陪伴英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）七十四年，他生前也規畫自己的喪禮，王室則大抵遵從其遺願安排；親王也參與設計屆時運送其靈柩的荒原路華靈車。

每日郵報報道，親王與女王討論他的喪禮時曾說，「只要把我送進荒原路華，一路把我送到溫莎城堡就好。」如今白金漢宮宣布，親王將搭上他協助設計的特製版越野路華，走完人生最後一段路；這八分鐘路程始於溫莎城堡大門，終點則是聖喬治教堂。

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