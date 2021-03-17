梅根姐稱妹妹謊話說不停　預言跟哈里終離婚收場

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-17 16:42

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）電視專訪，內容大爆王室種族歧視、謊言連篇，弄僵與王室之間的關係，這段電視專訪獲得極高收視率，同時卻也惹怒許多王室支持者。不過，梅根同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）近日卻預言梅根與哈里王子終將以離婚收場，也呼籲他們向王室道歉。

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據外媒《TMZ》報道，梅根同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）與梅根關係疏遠，也自稱與王室並無任何接觸，但她認為「梅根與哈里王子遲早會步入協商離婚的局面」，除非梅根與哈里王子坦然地接受婚姻輔導，或為他們對王室造成的嚴重傷害道歉。

薩曼莎暗示哈里王子早已質疑與梅根的這段婚姻，她也指責梅根不停地撒謊。她表示2人在專訪內的說法並非真實，並呼籲梅根向王室成員及父親道歉。

這項消息引起眾人議論，不過《鏡報》報道卻也提及，梅根對於她的說法完全不在乎，就有消息人士向媒體透露，「梅根試著不讓這項說法困擾她，畢竟她們也已經好幾年沒有接觸了」。

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