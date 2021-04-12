菲臘親王逝世｜伶牙俐齒英國外交官頭痛　這句話僅他敢對女王說

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-12 14:07

日前，英國白金漢宮發出訃告：女王的丈夫——菲臘親王（Prince Philip）在溫莎堡去世，享年99 歲。這位超長待機的親王，去年6月的生日慶典還引起一波不小轟動。他和女王站在溫莎城堡前的草地上，依舊是西裝革履的紳士模樣，不過比年輕的時候，還是內斂了很多。

當了整整74年「女王背後的男人」，菲臘和英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）共同揮手致意的形象，一直都是王室的活招牌。

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在私下裏，他可以為女王放棄希臘王位繼承權，也可以擁有多達30個緋聞對象，組成「菲臘親王俱樂部」。更因為一張口無遮攔的毒嘴，在民間被冠以「全英國最敢說的段子手」名號，惹得英國外交部直跳腳：「親王大嘴一開，十年外交白搞。」不普通但真的很自信的親王，一生都為英國人民茶餘飯後提供了津津樂道的段子。

落魄王子遇上千金公主

出生在希臘的菲臘親王，父親是希臘與丹麥的安德烈王子，母親是英國維多利亞女王的遠房後代。菲臘才一歲時就遇上了希臘政變，他們一家因為和王室的遠房關係，得到英國海軍救援，藏在貨箱裏逃出希臘，來到倫敦投靠外祖父蒙巴頓侯爵家族。

少年時代，因為母親患上失聰和精神衰弱，父親移居法國對他冷眼以待，四個姐姐也早早出嫁去了德國，小菲臘幾乎沒有體會過什麼是家的感覺。在讀寄宿學校的五年裏，甚至根本沒有人來看望他。18歲那年，菲臘進入達特茅斯皇家海軍學校，在這裏遇到了跟隨家人一同到訪的13歲少女伊利莎白二世，從此，這位落魄王子的人生就被改變了。

菲臘是英國皇家海軍最重要的人物之一，當年他曾是海軍最年輕中尉的一員，在歐洲戰場與太平洋戰場的前線指揮船隊抗擊軸心國，1945年還在東京灣見證了日本戰敗投降的歷史時刻。

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為了愛情放棄事業 「這就是生活，我接受它」

算下來，菲臘和伊利莎白二世算是沒有直系血緣的遠房表親。論輩分，女王還得叫他一聲表哥。即使身在戰場，兩人也不忘書信往來。戰爭結束後，他們宣布結婚，菲臘的「主要工作」依舊是在英國皇家海軍服役。原本菲臘以為，在伊利莎白登上王位之前，還能在皇家海軍有所作為，安心地當個上尉。直到1952 年，他和伊利莎白在肯尼亞出訪時，收到了國王喬治六世去世的噩耗。伊利莎白接過父親的權杖，登基成為女王，菲臘則不得不從軍隊退役，一直到2011年他90大壽時，女王才給他封了個海軍大臣的名號。

在之後某次採訪中，菲臘坦言當年伊利莎白登上王位後，自己對於事業的缺憾，「但這就是生活，我接受它，並儘力嘗試以最好的方式度過它」。結婚後，菲臘和伊利莎白生了4個孩子，如今他們又有了9個孫子和8個曾孫。在外人看來，他們的婚姻堪稱完美。但實際上，兩個人的個性裏都有強勢的那一面，這也成為之後女王掌權大局，菲臘卻頻頻傳出緋聞的根源所在。

婚姻背後的一地雞毛是：菲臘被小報記者拍到曾有30多個約會對象，有芭蕾舞演員、主持人、小說家……好事群眾們還給這些女士起了一個統稱：「菲臘親王俱樂部」。無論被拍到再多的出軌照片，在公眾面前，女王還是選擇了原諒和沈默。在大多數時候，菲臘會陪同女王一起參加各種活動和出訪，一直到2017年他96歲時才正式宣布「退休」，真的做了女王幾乎一生的堅實後盾。

菲臘的嘴誰也按不住 全國只有他敢叫女王這綽號 點圖重溫菲臘親王幽默金句：

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菲臘本人曾經承認，自己這張嘴確實是口無遮攔，但前腳剛說完「我情願我沒有犯那些曾犯下的錯誤」，轉身又換了一副面孔：「但我可不會告訴你們我到底犯過什麼錯誤。」

實際上，在很久之前，菲臘親王就開始策劃安排自己的葬禮，但十分黑色幽默的一點是：有很多參與葬禮策劃的人，竟然比他還走得早。

當這一切真正來臨，他在這個世界留下的成就和歡笑，依舊會被愛他的女王記在心間。

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