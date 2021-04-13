美國明尼蘇達州警截車槍殺黑人　女警稱誤將手槍當電槍

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-13 04:45

美國明尼蘇達州一名黑人青年周日（11日）被警員開槍擊斃，警方昨指涉事女警懷疑「意外走火」（accidental discharge），想拔電槍卻誤拔手槍。該州警方當日追捕一名駕車逃走的黑人男子時，開槍擊中對方，該男子撞車後身亡，事件再次引起市民不滿警方暴力執法，示威要求還死者公道，警方出動催淚彈等驅散，國民警衞軍進入戒備狀態。

警方發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈驅散人群。（ＡＰ）

事發於明尼蘇達州首府明尼阿波利斯市郊的布魯克林中心（Brooklyn Center），警方昨舉行記者會，其間播出警員隨身攝錄機片段，前日下午2時左右，警方在市內公路發現車牌過期，因而截查20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）所駕汽車，，三名警員上前調查，發現他是通緝犯，因去年逃避警員截查和非法藏械而被通緝，另一警員上前鎖手銬正想拘捕他時時，賴特與警員糾纏，掙脫後返回車上，駕車逃去。

女警拔槍大喊「我會向你開Taser」」。賴特開車離開之際，女警開了一槍向賴特的座駕開槍並擊中他，及後賴特的車駛了幾條街後與另一部車相撞，車上一名女子受傷，中槍的賴特當場死亡。目擊者指，警員從車上拖出賴特，為他急救，而同車一名女乘客受傷，全身染血自行下車。

當地警察局長甘農（Tim Gannon）說，從女警員開槍後的反應及悲痛表現，認為她是走火導致賴特不幸身亡，又說開槍女警十分資深，但未有公佈她的姓名。

警方記者會觸發民憤，大批市民上街示威，湧到案發現場附近抗議，要求還死者一個公道，警方宣布集會是非法，發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈驅散人群。國民警衞軍奉召出動，市長亦宣佈宵禁。