瑞士或被美國列為匯率操縱國　手握「萬能牌」改變命運

美國財政部官員1月將瑞士列入「匯率操縱國」觀察名單，指瑞士的資本賬戶盈餘較高，並且涉及雙邊貿易平衡問題。彭博社2月6日報道，瑞士有可能被美國列為「匯率操縱國」。

瑞士法郎是全球交易量最大的貨幣之一，兑換歐元的匯率接近三年高位。（法新社）

彭博社引述諮詢公司Wellershoff＆Partner的經濟學家約斯特（Adriel Jost）表示，瑞士有很大風險被美國列為匯率操縱國，經常收支餘額很高，在中期來看，已經成為美國政治和美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體上的關注焦點。

隨着美國將貿易爭端的目光投向歐洲，瑞士可能成為對吸引人的目標。這個擁有850萬人口的國家未加入歐盟，缺乏歐盟庇護，沒有實力反擊美國。瑞士政府表示，瑞士與美國的關係「非常好」，雙方定期就金融問題進行討論。

瑞士國民銀行總裁喬丹（Thomas Jordan）在1月的一次採訪中表示：「我們絕不打算削弱瑞士法郎來獲得比其他國家更大的優勢，但我們必須避免瑞士法郎變得過於強勢。」

特朗普政府要求對被控操縱匯率的國家徵收懲罰性關税，讓人擔憂瑞士會面臨潛在影響。瑞士每年超過400億美元的出口可能會成為白宮打擊的目標，但藥品在銷售額中佔比最大，懲罰關税可能不會抑制對藥品的需求。

瑞士雖然沒有「王牌」，但卻有一張「萬能牌」。瑞士協助美伊兩國建立對話渠道，或已經避免兩國在2020年初爆發戰爭。

瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場策略主管羅森施特賴希（Peter Rosenstreich）說：「試圖預測特朗普的貿易政策可能是一項吃力不討好的任務。」他還表示，瑞士可能太小了，「不足以製造特朗普喜歡看到的轟動效果」。