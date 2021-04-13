美國政治學家：拜登政府把日本放在美國亞洲政策中心

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-13 16:06

美國非牟利、無黨派智庫蘭德公司政治學家霍爾農（Jeffrey W. Hornung）4月11日稱，美國總統拜登（Joe Biden）的政府看似正在接受日本的戰略理念與顧慮，日本目前似乎是美國在印度洋—太平洋地區外交政策的中心。

《日經新聞》當天刊登霍爾農所寫、題為《拜登把日本置於美國亞洲政策中心》的文章。文中提到，除日本首相菅義偉即將成為拜登上任以來首名訪問白宮的外國領導人外，華府看來也「正擁抱」（embracing）東京政府的戰略和關注事項。

日本首相菅義偉4月15日啟程訪問美國。圖為他9日在東京出席會議。（AP）

霍爾農以美國戰略資訊為例，稱拜登政府原可選擇重新審視印度洋—太平洋交往戰略，但它卻延續前總統特朗普（Donald Trump）政府所使用的自由開放的印太戰略（Free and Open Indo-Pacific Strategy）。這個概念是日本前首相安倍晉三2016年提出。

霍爾農指，日本的核心角色出現在國家安全領域，美國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）首次國際訪問的目的地是東京，其2+2聯合聲明重申美日同盟依然是印太地區和平、安全與繁榮的基石，這是一份強而有力的聲明，展示日本對美國戰略持續重要，同時重申美國保衛日本的堅定承諾。

他還表示，從拜登政府的對華政策中也能看出日本的重要性。美日2+2聯合聲明以異常直接的字眼講述中國對當地構成的挑戰，還提到中國海警法，以及日美對香港和新疆人權議題的關注，這意義重大，美國與韓國的2+2聲明中就沒有類似的明確批評。