日本蔬果汁野菜生活100製造商KAGOME考慮人權因素　停用新疆番茄

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-14 12:35

日本傳媒4月14日報道 ，香港人熟悉的日本蔬果汁「野菜生活100」製造商、日本食品公司可果美（KAGOME）2021年內會停止進口和使用新疆生產的番茄，公司稱人權問題是考慮因素之一。

《日經新聞》引述KAGOME稱，停用的決定除了涉及成本與品質之外，人權問題也是考慮因素之一，又指公司會定期視察工廠和田野，「正在確認過去使用的番茄是否在侵犯人權的環境下生產出來。」

圖為日本食品公司可果美（KAGOME）的番茄汁及「野菜生活100」系列蔬果汁。（KAGOME官網截圖）

報道指出，今次的決定對KAGOME營運的影響似乎很小。公司過去會用來自新疆番茄的醬狀加工品作為旗下茄汁產品的原料，惟過去數年供應減少，公司目前使用的番茄中僅不足1%來自新疆，加上公司在中國的銷售額只佔集團總銷售額的0.4%，故相信公司比較容易找到其他替代新疆番茄的原料。而事實上，公司2020年亦已停止輸入新疆番茄。

今次是日本首次有大型企業因為新疆問題採取停止交易的措施，未知會否影響其他日本企業的決定。包括H&M和Nike在內的西方品牌都已停止入口在新疆生產的棉花材料，此舉惹來中國消費者不滿，並發起抵制這些品牌行動。

KAGOME是日本一間以番茄為原料的食品和蔬果汁製造商，1933年開始生產番茄汁，公司的主要產品是1995年推出的蔬菜汁「野菜生活100 」。