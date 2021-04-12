中國官媒：土耳其沒有切斷中國大使館供水

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中國官媒4月11日引述1名中國駐土耳其大使館職員報道，土耳其沒有切斷中國大使館的供水。

《環球時報》11日報道，中國駐土耳其大使館一位匿名職員表示，大使館的供水從來沒有暫停。職員稱，大使館曾出現漏水問題，維修工程在7日完成，沒有影響到供水。

中土關係：圖為2020年3月19日，中國駐土耳其大使館的照片。（中國駐土耳其大使館Facebook）

英國《每日快報》10日指，土耳其和中國政治界人士因中國政府對待維吾爾族人的方式，在Twitter上爭吵。報道稱，土耳其因此切斷中國大使館的供水。

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《環球時報》提及，記者哈斯科洛格魯（Ibrahim Haskologlu）在Twitter上發布了中國駐土耳其大使館門口有工人在施工的照片。他指在中國大使館針對安卡拉（Ankara）市長後，市政府切斷中國大使館的供水。

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