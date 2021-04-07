中國就新疆問題譴責反對派領袖　土耳其外交部召見大使交涉

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土耳其反對派領袖發文紀念巴仁鄉起義，批評中國屠殺維吾爾族穆斯林。中國駐土耳其大使館回應指將保留採取適當回應的權利。土耳其4月6日就事件召見中國駐土耳其大使劉少賓。

好黨（IYI Party）領袖阿克謝內爾（Meral Aksener）和屬於主要反對黨共和人民黨的安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavas）分別發文紀念巴仁鄉起義。阿克謝內爾指，不會對他們遭遇的迫害和犧牲保持沉默。亞瓦什則指，仍然感覺到屠殺的痛苦。

中國駐土耳其其後回應指，「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實。」另一則推文說：「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完權。中方保留作出正當回應的權利。」

阿納多盧通訊社報道，中國大使館的發文內容引發不滿，土耳其外交部因此召見劉少賓。

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