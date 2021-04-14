撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-14 17:20

2011年東日本大地震帶來的海嘯，引發福島核電廠核事故已10年，至今仍遺下無數問題，如何處理核污水就是其中一個待解決的難關。日前，日本政府決定將福島核電廠的核污水，經過稀釋後排放出大海，引起世界各國關注。對香港人來說，最關心的當然是這些核污水會否污染香港的水質？日後想去日本旅行又會不會有影響？

日本福島核電廠核事故後10年，（圖片來源：路透社）

日本福島核電廠核事故發生至今10年，由於福島第一核電廠的結構受到海嘯侵襲出現嚴重損毀，加上地下水和雨水不斷持續流入，產生大量被高濃度放射性物質污染的污水。為了保持反應堆燃料穩定，當局每日都會抽取100立方米海水向核反應堆注水降溫，也因此有大量受輻射物質污染的「核污水」變相成為待處理的一大難題。

廢水儲存槽2022爆滿

核污水現時存儲在福島核電廠內，截至3月為止已注滿1061座儲存槽，預計保存容器將會在2022年秋天全面爆滿。為了解決核污水的儲存空間不足，當局決定把核污水經過稀釋後排放出大海，隨即引起各界爭議。有環保團體認為政府此舉未有顧及對環境造成的影響，希望政府重新考慮其他做法；福島縣的漁農業界也表示強烈不滿，指政府是扼殺他們的生存空間，是「不能接受」的行為。

日本福島核電廠內儲存的核污水。

消息一出，不少香港網民都非常關注，有人好奇日本民眾有甚麼看法，也有人擔心海水會受到污染，刺身壽司、海鮮等食物的安全性可能會有影響。另外，究竟排放到大海的核污水何時會流到香港？以後去日本食海鮮又是否要特別小心？👇👇👇以下8條問題助你一文睇清👇👇👇

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同場加映：311大地震｜日媒100幅圖文紀錄災情實況

2011年3月11日下午2時46分，日本發生有紀錄以來最強烈的地震，席捲而來的還有巨大無情的海嘯。重大天災造成15,881人死亡，2,668人失蹤，數之不盡無家可歸的人。早前，日本媒體《時事通訊社》早前發佈100張照片，命名為「東日本大震災100張照片記錄（「東日本大震災１００枚の記録 写真特集」），紀念311大地震十週年。

👇👇👇按下圖看照片回顧當年的災情👇👇👇

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更多照片請按全文：311地震十周年｜海嘯衝擊、跪地痛哭 日媒100幅圖文紀錄災情實況