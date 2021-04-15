數字貨幣交易所Coinbase上市　鮑威爾批加密貨幣

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-15 23:07

美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）4月14日表示，加密貨幣主要是為了押注價格上漲，尚未達到支付機制的地位。

中國媒體新浪財經4月15日報道，鮑威爾評論發表的當天，數字貨幣交易所第一股Coinbase在納斯達克（NASDAQ）直接上市，成為首家在美國上市的大型加密貨幣公司。

Coinbase於14日上市首日開漲約52%，開市價報381美元，升幅一度達到70%，市值突破千億美元，一度高達1,120億美元，但股價隨後一路走低，跌破了381美元的開盤價，市值一度跌破700億美元。此前的參考價為每股250美元。

Coinbase此前表示，由於比特幣、以太坊等其他加密貨幣的瘋狂上漲，該公司在一季度的營收達到了18億美元。

鮑威爾表示：「它們（加密貨幣）確實是進行投機的工具，並沒有真正被積極地用作支付。」

鮑威爾還將加密貨幣與黃金進行了比較。他説：「幾千年來，人類賦予了黃金作為一種工業金屬所沒有的特殊價值」。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2月份曾表示，她認為比特幣是「高度投機性資產」，並表示比特幣並非廣泛使用的交易工具，是一種極度低效的交易方式。