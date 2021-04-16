美國FedEx包裹中心槍擊案釀8死多傷　疑兇自戕

撰文： 許懿安 成依華 最後更新日期： 2021-04-16 15:54

美國全國廣播公司在印第安納州的子公司WTHR電視台稱，美國聯邦快遞（FedEx）一個接近印第安納波利斯國際機場的包裹中心發生槍擊案。事件造成至少8人中槍死亡，另有多人受傷。警方發言人稱，疑兇已自殺身亡。

發生槍擊案的設施在印第安納州的印第安納波利斯市（Indianapolis），是FedEx第二大的快遞中心。警方稱案件發生在當地時間晚上11時後，並已宣布事件是「大規模傷亡情況」（mass casualty situation）。

美國Fedex包裹中心槍擊案：發生槍擊案的設施位於印第安納州的印第安納波利斯市（Indianapolis），是FedEx第二大的快遞中心（AP）

《印第安納波利斯星報》（Indianapolis Star）報道，警方在當地時間晚上11時30分發新聞稿，稱在一個位於機場附近的FedEx設施發現多名受害人。

從當地電視台在案發現場進行直播的影片可見，警方已在FedEx設施的停車場拉起封鎖線。

印第安納波利斯市警長佩林斯（John Perrine）在一則Twitter推文稱，警方擬在案發現場附近一間酒店，就案件向媒體發布聲明。

一名在設施內工作的員工稱：「我看到一名持有類似衝鋒槍、自動步槍的男子，而他在開槍。」