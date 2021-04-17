NASA與SpaceX簽29億美元合約建太空船　擬2024年再派人登月

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-17 15:27

美國太空總署（NASA）計劃最快2024年前再次派人登陸月球。NASA在4月16日稱，會就此建造太空船，而這個價值約29億美元合約，由美國富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索技術公司（SpaceX）獲得。

馬斯克也是電動車生產商特斯拉（Tesla）的創辦人。

圖為4月7日美國民眾在佛羅里達州梅里特島觀看太空探索技術公司的火箭獵鷹9號升空。（AP）

人類對上一次登陸月球已是1972年，今次任務將是人類史上首次使用商業登陸器到達月球。這是NASA「阿緹蜜絲計劃」（Artemis program）的一部份。

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NASA說，登陸器會載着2位美國太空人到月球表面。此舉屆時將是首次有女性踏足月球。

登陸器是建基於SpaceX的星艦（Starship）火箭而製成，它已在德州南部一處進行測試。新的登陸器將是NASA的人類登陸系統（Human Landing System，HLS）。

NASA稱星艦火箭有一個寬敞座艙以及2個供太空人進出、進行月球漫步的氣室裝置（airlocks）。

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