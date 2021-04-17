中法德氣候峰會「搶先」美國？法媒稱數周前已確認安排

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統拜登（Joe Biden）會於4月22至23日主持氣候峰會，但中國、法國及德國在此之前已先行開會談及氣候變化。中法德領袖4月16日召開視像會議，期間討論氣候變化問題。

路透社16日引述中國官媒新華社報道，中國國家主席習近平告訴法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理默克爾（Angela Merkel），中國願意與法國及德國加強合作，以應付氣候變化。

圖為4月16日，中國北京街頭的電視屏幕，正播放中國國家主席習近平參加中法德領導人氣候視像峰會的片段。（Reuters）

中國外交部15日宣布，習近平應馬克龍邀請，於16日出席中法德領導人氣候視像峰會。法國《世界報》（Le Monde）16日指，此事做得很不尋常，竟然是受邀國、也就是中國，一反慣例搶先公布習近平參與視像會議。內文稱中方這樣做，令人有中國及歐洲搶先一步舉行氣候峰會，似乎在與美國互別苗頭的感覺。

美國氣候峰會召開前夕　中國副外長暗示不會做出任何新承諾
韓正以視像形式會見美國氣候特使克里　中方願與美方保持對話合作
習近平與默克爾馬克龍舉行視像峰會　討論中歐關係與氣候變化問題
習近平參加中法德氣候峰會：法媒稱出乎意料　外界注視北京回應

《世界報》引述歐盟外交消息人士稱，「事實並非如此」，法國簡單地形容這是一次「視像會議」。法國、中國、德國與氣候問題有重大關係，3國僅是進行「常態對話」。3國數周前已確認舉行會議，惟法德沒提前宣布，北京先一步公布。

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。