博鰲亞洲論壇20周年　從促進亞洲經濟一體化　到凝聚各方共識力量

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-18 18:38

博鰲亞洲論壇（Boao Forum For Asia，BFA）2021年年會自4月18日起召開，距離第一次舉辦博鰲亞洲論壇至今已有20年。

博鰲亞洲論壇是總部位於中國的非官方、非營利性、定期、定址國際組織，由29個成員國共同發起，於2001年2月在海南博鰲鎮正式宣布成立。作為亞洲最具影響力的經濟論壇，博鰲亞洲論壇成立的初衷，是促進亞洲經濟一體化。如今它則有為亞洲與世界發展凝聚正能量的使命。

澳洲前總理霍克（Bob Hawke）、菲律賓前總統拉莫斯（Fidel Ramos）與日本前首相細川護熙1998年倡議成立一個類似瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）的亞洲論壇。

這個想法得到亞洲各國的認同後，霍克和拉莫斯翌年一起來到北京，與時任國家副主席的胡錦濤會面。胡錦濤與2人會晤後答應為創建亞洲論壇提供支持和合作。

20年來，博鰲亞洲論壇規模和影響不斷擴大，為凝聚各方共識、深化區域合作、促進共同發展、解決亞洲和全球問題發揮獨特作用。中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，20年來，博鰲亞洲論壇已經從凝聚亞洲共識的初創階段，進入到了弘揚亞洲聲音的階段，這一機制為各國各界碰撞思想火花提供了平台。

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台灣大學政治學研究所一篇論文解釋稱：「亞洲國家經歷1997年金融風暴後，開始瞭解到亞洲的問題需要有一個場所和平台來討論，亞洲人需要共同關心亞洲發展的命運。中國在政經（政治經濟）實力崛起的同時，正好與亞洲政經環境結構改變的時點鑲嵌在一起。」

組織架構

論壇的主要組織機構依次為最高權力機構論壇會員大會、最高執行機構理事會、常設執行機構秘書處、研究培訓院和諮詢委員會。

大會每年召開一次會議，負責審議通過論壇章程或章程修改議案、選舉理事會理事和通過年度工作報告與預算等。由19名理事組成的理事會，首屆任期是5年，之後每屆任期為3年，負責任命正、副秘書長、監督管理論壇活動和批准重大規章制度等。秘書處則負責包括籌備所有會議在內的事宜。

中國領導人過去2次演講

博鰲亞洲論壇2020年年會因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消，2019年年會以「共同命運、共同行動、共同發展」為主題，於3月26日至29日舉行。中國國務院總理李克強28日出席開幕式時發表題為「攜手應對挑戰 實現共同發展」的演講，而中國國家主席習近平2018年年會開幕式上發表「開放共創繁榮、創新引領未來」的演講。